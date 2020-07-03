Юрист Монтян заявила, что Путин может решить судьбу всей Украины

Москва, 3 июля. Вся Украина может войти в состав России, если того пожелает российский президент Владимир Путин, заявила адвокат Татьяна Монтян.

В своем видеоблоге юрист выразила мнение, что Украина все еще не является частью России только потому, что это не нужно российскому лидеру.

«Украина будет в составе России? Это вопрос не ко мне, это вопрос к Путину. Если бы он захотел, то он бы дошел до Ужгорода и перевешал бы майдаунов на стенах замка Паланок, но он не хочет», — цитирует Монтян «ПолитНавигатор».

Юрист также прокомментировала результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. По ее словам, организованный процесс волеизъявления прошел честно.

«Да, в России, представьте себе, около 70-ти с копейками процентов, действительно поддерживают власть. А почему бы, собственно, говоря, простым людям власть не поддерживать? А кого им поддерживать – либерду? Навального? Люди же, таки, не настолько безмозглые», — заявила Монтян.

Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что на Украине нет ничего, что стало бы мотивом для российских военных к нападению на страну. Он подчеркнул, что Россия — миролюбивая страна и нападать ни на кого не собирается. Как заметил парламентарий, у нашего государства отсутствует такая потребность, поскольку «мы самодостаточны».

«Войны ведутся за сырье, недра и ресурсы, но это все у нас есть. Мы сами являемся экспортерами газа, нефти, древесины и морепродуктов за границу. Я не знаю, что такого есть на территории Украины, чего нет в России, что стало бы мотивом к захвату чужих территорий», — пояснил депутат.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва отвергает все обвинения, заявляя, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.