ВОЗ назвала спекуляцией прогнозы о второй волне пандемии

Москва, 3 июля. Заявления о том, что мир ждет вторая волна пандемии коронавируса — это спекуляция, подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения.

Представитель организации Майкл Райан обратил внимание, что почти с момента появления этой болезни начались рассуждения, публикации и прогнозы о том, что будет после смены сезона.

Эксперт подчеркнул, что давать точный прогноз нереально, потому что вирус считается новым, его недостаточно исследовали. На этом фоне все равно почти в каждой стране рассуждают, отступит ли коронавирус или в новом сезоне будет повторение. Основанием для таких суждений является тот факт, что коронавирус относится к категории респираторных, то есть наиболее активно он распространяется в холодное время года.

Майкл Райан рассказал, что в Штатах и государствах Латинской Америки сняли ряд ограничительных мер, что привело к росту числа заболевших. Однако, это следует рассматривать не как повторную волну, а лишь как новый пик.

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что возврат к обычной жизни будет возможен не раньше февраля следующего года.