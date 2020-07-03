Sohu сообщило о возможном ударе США по России и Китаю

Пекин, 3 июля. Китайское издание Sohu рассказало о возможных попытках США испортить отношения между Москвой и Пекином. Вашингтон готов развернуть полномасштабную информационную войну против Москвы и Пекина.

По словам автора материала, в данный момент Россия и Китай достаточно близки друг к другу. Страны ведут активную торговлю, а также сотрудничают в военной и политической сферах. Однако столь теплым отношениям двух государств может помешать Америка, недоброжелательно настроенная к обеим сторонам.

По словам китайских экспертов, на данный момент Вашингтону достаточно сложно рассорить союзников, так как Москва и Пекин находятся не в лучших отношениях с США, передает «ПолитРоссия».

«Американцам нужно стараться гораздо лучше, если они хотят вбить клин между Россией и Китаем», — отмечает аналитик издания.

Если американские политики и дипломаты не смогут рассорить Россию и Китай, американцы попытаются использовать свою излюбленную тактику. США могут привлечь к удару по стабильным отношениям Москвы и Пекина ангажированные СМИ, которые будут распространять фейковые новости. По мнению автора, уже скоро стоит ждать увеличения количества слухов и сплетен, порочащих КНР и РФ.

Стоит отметить, что в настоящее время Китаю как никогда нужна российская поддержка, так как Пекин находится на грани войны с Индией, которая также является надежным партнером России. Данный фактор приобретает особую важность с учетом того, что Нью-Дели закупает у Москвы крупную партию истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.