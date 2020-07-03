Солонников назвал националистов и структуры Сороса на Украине тормозом Минских соглашений

Действительно серьезные подвижки в деле урегулирования конфликта в Донбассе возможны только при условии кардинальной смены политического ландшафта на Украине. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так он прокомментировал факт проведения нового саммита в «нормандском формате», который на днях должен состояться в Берлине с участием политических советников глав государств Германии, России, Украины и Франции. От нашей страны на него прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Солонников назвал выбор в качестве парламентера именно этого государственного деятеля «любопытным фактом».

«Безусловно, это сильный переговорщик, у него есть своя стратегия общения по данным вопросам и собственное мнение по тому, как именно должны урегулироваться конфликты на постсоветском пространстве, — заявил политолог. — Думаю, ему удастся, как говорится, привнести новый дух в этот саммит, наполнить его новым содержанием».

Вместе с тем эксперт убежден, что ничего принципиально важного данная встреча не изменит. Чтобы выполнение Минских соглашений сдвинулось с мертвой точки, многое должно поменяться на самой Украине и в ее политической жизни.

«Пока этого не произошло, ничего сверхъестественно нового ожидать не приходится, — добавил собеседник ФАН. — Да, победа Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года давала поводы для надежд, и первые шаги нового украинского лидера были направлены в сторону скорейшего завершения войны на юго-востоке страны. Но прошел уже год с момента его инаугурации — и мы видим, что «воз и ныне там».

По словам Солонникова, неспособность Зеленского выполнить свои предвыборные обещания связана с его зависимостью от националистических организаций внутри украинского государства, имеющих в нем неоправданно большой политический вес.

«Решимости покончить с ними у президента Украины нет, — уверен политолог. — Как, собственно, нет и команды, на которую он мог бы опереться в решении этого вопроса. Влияние же структур Джорджа Сороса на управление как внутренней, так и внешней политикой страны было и остается базовым и системообразующим для украинской системы власти».

Эксперт сделал вывод, что до тех пор, пока на Украине все остается в таком состоянии, надеяться на ответственное выполнение Минских соглашений ее руководством не приходится.