Личный фотограф Пугачевой обнародовал архивное фото Буйнова до онкологии

Москва, 3 июля. Известный российский фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок эстрадного певца Александра Буйнова.

Личный фотограф и биограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены продюсер Александр Цекало и Александр Буйнов. По словам Родина, снимок был сделан в 1997 году в американском городе Атлантик Сити.

Стоит отметить, что снимок сделан незадолго до того, как у Буйнова будет обнаружен рак предстательной железы. При этом позднее Буйнову удалось победить тяжелое заболевание, не прерывая концертной деятельности.

Ранее Родин опубликовал снимок участника группы «Иванушки International» Игоря Сорина, который трагически скончался в 1998 году. Снимок был сделан в 1997 году во время записи совместной песни с певицей Софией Ротару. В объектив фотографа попали Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин, которые были одеты в рабочие комбинезоны.

Игорь Сорин погиб 4 сентября 1998 года. По неподтвержденным данным, музыкант свел счеты с жизнью. При этом продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко утверждает, что Сорина погубила наркотическая зависимость.