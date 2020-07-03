Безутешный фанат Началовой проводит странные манипуляции на могиле певицы

Москва, 3 июля. Фанаты продолжают навещать могилу скончавшейся чуть более года назад певицы Юлии Началовой. Один из них приходит на кладбище регулярно, совершая странные обряды.

Как передает Nation News, Иван приходит на могилу звезды несколько раз в неделю. По его словам, после установки памятника он приходит регулярно наводить здесь чистоту.

Ранее он сообщил, что на месте захоронения Началовой «заряжает» воду, которая, по его словам, после этого приобретает определенную энергетику. Кроме того, молодой человек уверен, что в его жизни постоянно присутствует аура певицы.

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начале марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови. Причиной ее смерти стала остановка сердца, которое не справилось с нагрузками из-за целого ряда заболеваний.

Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить звезду в последний путь собрались близкие, друзья, коллеги и многочисленные фанаты.

Продюсер Андрей Загорский ранее уже обращал внимание на тот факт, что могилу певицы посещают подозрительные «персонажи», которые ведут себя неадекватно. По его словам, они «заряжают крема, другие землю добавляют в суп, третьи собирают с креста смолу, думая, что это миро и мажут этой смолой себе лоб». По его словам, место упокоения певицы также посещает странный человек с магнитофоном, который устраивает там «дискотеку».