Утяшева на съемках «Вечернего Урганта» поразила зрителей своим смелым мини-платьем

Москва, 3 июля. Российская гимнастка Ляйсан Утяшева поразила зрителей шоу «Вечерний Ургант» своим смелым мини-платьем, которое вызвало бурное обсуждение в Сети.

Утяшева стала гостьей очередного выпуска вечернего шоу с Иваном Ургантом. Для съемок спортсменка подобрала себе весьма оригинальное черное мини-платье с объемным рукавом. Зрители даже не сразу поняли, как скроен наряд двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике.

Мнения телезрителей об Утяшевой и ее образе разделились. Некоторые называли ее всегда желанной и очень интересной гостьей, отметив, что она находится в прекрасной форме, а оригинальный наряд ей к лицу. Другие посчитали, что Ляйсан слишком часто появляется в студии Урганта и предположили, что она не совсем удачно подобрала наряд. Дело в том, что гости программы чаще всего сидят на диване и такое платье является не очень удобным для этого.

Другая часть телезрителей посчитала, что Утяшева чересчур худая. Было озвучено предположение о том, что внешность 35-летней гимнастки является результатом работы пластических хирургов. Некоторые телезрители заявляли, что Утяшева настолько сильно изменилась, что от себя прежней у нее остались лишь «кости, зубы и убитые коленки».