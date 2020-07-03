Эксперт назвал вбросы NYT о России попыткой навредить репутации Трампа

Вашингтон, 3 июля. Вбросы в стиле газеты The New York Times о «сговоре» России и представителей движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация) являются на самом деле частью предвыборной борьбы. Политтехнологи таким способом «наносят удар» по Дональду Трампу, считает политолог и эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Напомним, что в статье американской газеты говорилось о том, что Россия якобы решила платить талибам за нападения на американских военных. Данный факт опровергли не только в Кремле. Представитель «Талибана» Сухаиль Шахин официально заявил, что его соратники никогда не были и не станут наемниками, никаких договоренностей с РФ об «охоте» на военных США не существует. Даже Трамп не поверил родной газете.

Распространением фейков такого рода занимается и другая влиятельная газета — The Washington Post, что, как оказалось, не случайно.

По мнению эксперта, происходящее в период выборов в США — связано с ними. Создаваемые фейки задевают определенную часть американских избирателей.

«Все, что происходит в период выборов, имеет прямое отношение только к ним. Особенно если информационные фейки задевают электоральные интересы одного из главных кандидатов. Можно с уверенностью говорить о том, что именно этот вброс очень серьезно бьет по Дональду Трампу, — считает эксперт.

Серенко напомнил, что во время президентства Трампа не раз упоминался «русский след», ставший уже частью его биографии. Противникам Трампа не важна конкретика, для них главное, что он есть и негативно сказывается на репутации лидера США.

«Суть публикаций нескольких американских средств массовой информации — это попытка нейтрализации возможной инициативы Дональда Трампа о выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана. Это хозяин Белого дома намеревается предъявить в качестве одного из важных козырей в ходе предвыборной кампании осенью текущего года», — рассказал эксперт.

По мнению политолога, у команды Трампа много проблем касательно и внутренней, и внешней политики. Он немного может предложить избирателям. Президент смог бы «заработать очки», если бы вывел американские войска из Афганистана. Однако появляется вброс, и этому плану президента не суждено сбыться. К тому же конгрессмены начинают выступать за введение новых санкций, припоминая Трампу «русский след», пишет ФБА «Экономика сегодня».

Политолог допускает вероятность новых санкций, но подчеркивает, что все «заточено» в первую очередь на электорат, на предвыборную борьбу внутри страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.