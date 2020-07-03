Киеву придется отказаться от части ГТС

Москва, 3 июля. Замглавы Фонда национальной энергетический безопасности Алексей Гривач рассказал, какое будущее может ждать украинский транзит газа. Эксперт считает, что перспективы этого направления достаточно туманны.

Ранее оператор ГТС Украины составил годовой прогноз по поставкам российского газа через Украину в Европу. На данный момент по трубе прошли всего 25 миллиардов кубометров газа, к концу года же эта цифра может достигнуть всего 55-57 миллиардов.

С 2021 года российский транзит снизится еще сильнее. Годовой объем будет составлять порядка 40 миллиардов кубометров, а может и ниже. Однако такое положение вещей совершенно не устраивает Киев, которому будет невыгодно поддерживать в рабочем состоянии мощную газопроводную систему, передает «Экономика сегодня».

Чтобы поддерживать рентабельность транзита, украинцам необходимо прокачивать по своей ГТС не менее 50 миллиардов кубов газа в год. Многие эксперты считают, что из-за снижения поставок из России Киеву придется отказаться от части своей газотранспортной системы, чтобы снизить издержки на ее содержание.

«Транзитный контракт 2019 года был компромиссным — свои 40 млрд в год прокачки Украина получит. Но дальнейшие ее перспективы крайне туманны», — заметил Гривач.

Также специалист напомнил, что раньше украинцы могли навязывать России цены и диктовать условия, однако в будущем у них этого делать не получится. В скором времени будет запущен газопровод «Северный поток — 2», и шантаж Москвы Киевом станет совершенно невозможен.

На данный момент Россия работает над прокладкой нового трубопровода, протянувшегося по дну Балтийского моря. Как сообщалось ранее, способные достроить «Северный поток — 2» суда взяли курс на Калининград.