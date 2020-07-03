Читатели раскритиковали Vogue за обложку с обнаженной моделью в психбольнице

Москва, 3 июля. Читатели раскритиковали Vogue за обложку, на которой изображена обнаженная модель в психбольнице.

Vogue Portugal опубликовала в Instagram обложку июльского номера, на которой запечатлена сидящая в ванной модель, обхватившая колени руками. По обе стороны от нее стоят две медсестры, одна из которых поливает девушку водой.

Читателей возмутила концепция обложки, что вызвало огромное количество гневных комментариев.

«Ужасное представление сумасшествия и отвратительный посыл для людей, которые действительно страдают из-за ментальных проблем», — пишет один из пользователей.

«Подобные обложки создают неверное и негативное представление о теме психического здоровья», — пишет другой комментатор.

«Вы облажались. Обложка никак не выражает поддержку, она оскорбительна», «Какого черта вы делаете?» — выражает уверенность еще один пользователь.

Руководство Vogue Portugal пока не комментирует данную ситуацию.

Стоит отметить, что журнал Vogue не первый раз подвергается критике со стороны читателей. Так ранее французская версия Vogue напечатала на обложке женской белье. Читатели раскритиковали руководство журнала за выбор снимка.