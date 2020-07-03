Гоген Солнцев и его супруга повздорили из-за поклонницы шоумена

Москва, 3 июля. Известный российский шоумен Гоген Солнцев решил скоротать самоизоляцию за городом. Вместе с женой и подругой он отправился в деревню к одной из своих фанаток, которая и стала причиной скандала.

Знаменитости нанесли визит Галине Орловой, приживающей в Тверской области. Поклонница является пенсионеркой и ведет подсобное хозяйство, а также растит пятерых внучек. Муж Галины скончался в 90-е, поэтому она, как свободная женщина, решила скрасить свой досуг обществом Солнцева.

Когда шоумен вместе со спутницами прибыл в гости к фанатке, она стала вести себя достаточно раскованно. По словам супруги Солнцева, Орлова заигрывала со знаменитостью, а затем и вовсе провела один из вечеров вместе с гостем на сеновале. Сама звезда утверждает, что между ними ничего не было и время они с Галиной провели за разговорами.

Стоит сказать, что спутницы шоумена восприняли его поход на сеновал близко к сердцу. Дамы успели совершить визит в местное питейное заведение, где перебрали со спиртными напитками. Супруга Солнцева Екатерина Терешкович ранее имела проблемы с алкоголем, что становилось причиной семейных скандалов. Однако женщина совершенно не считает себя виноватой в произошедшем.

«У меня муж на сеновале ночевал с какой-то идиоткой», — объяснила она свой поступок.

В конечном итоге жена и подруга Солнцева покинули Тверскую область и поделились своими впечатлениями. Как сообщает портал Starhit, Терешкович назвала приютившую ее женщину «хитрой деревенской бабой».

Несмотря на ссоры, шоумен, судя по всему, верит в «любовь до гроба», связывающую его с супругой. Как сообщалось ранее, Солнцев рассказал, где решил похоронить свою пожилую супругу.