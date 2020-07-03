Поклонники заподозрили Ивлееву в жадности из-за скромной квартиры ее родителей

Москва, 3 июля. Подписчики популярного блогера Насти Ивлеевой заподозрили ее в скупости по отношению к собственным родителям. Недавно в Сети появился ролик, где она едет в дорогой машине по городу, а затем навещает маму в Ленобласти. Поклонники обратили внимание на скромную обстановку в квартире родителей, которая не соответствует статусу звезды.

Доходы Насти Ивлеевой исчисляются миллионами. Основную прибыль она получает от рекламных контрактов, а также за работу в кадре. Однако так было не всегда. Когда-то девушка из небольшой деревни Разметелево в Ленинградской области была обычным мастером по маникюру.

В какой-то момент девушка решила открыть собственное дело, но прогорела. После этого Ивлеева сосредоточилась на своем Instagram, куда она выкладывала смешные видео со своим участием. Удача ей улыбнулась и проект стал приносить неплохие деньги, а также сделал ее популярной. Недавно она решила навестить родителей, однако поездка обернулась для нее шквалом критики со стороны подписчиков, передает Kp.ru.

«Не понимаю, почему Настя не покупает новый дом для своей семьи?» — возмутился один из подписчиков.

Некоторые поклонники отметили, что машина, на которой передвигается блогер стоит, как новая квартира. Это заставило пользователей Сети предположить, что девушка просто жадная. Однако мама Ивлеевой с этим абсолютно не согласна.

«У нас все замечательно. У меня прекрасная любящая дочь», — объясняла мать Ивлеевой.

Оказалось, что мама Насти очень скромная женщина и ей не очень хочется покидать свою родную деревню.