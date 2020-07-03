Алена Водонаева купила элитную квартиру в Геленджике

Геленджик, 3 июля. Телеведущая Алена Водонаева обзавелась недвижимостью в Геленджике, пока другие «звезды» сетовали на потерю источников дохода. Потратить на это ей пришлось все финансовые накопления.

О покупке большой квартиры она мечтала целый год. Однако изначально возможным местом покупки она рассматривала район Москвы — Хамовники, для чего даже поездила по столице.

Само намерение купить квартиру именно в Геленджике пришло в голову теледивы внезапно. На сделку она решилась за две минуты.

«Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты», — рассказала ведущая.

Новое жилье расположено на последнем этаже, вид с террасы позволяет наслаждаться горами и морем. Только об одном сейчас сожалеет теледива — денег у нее не осталось.

Напомним, что ранее Водонаева сделал признание о том, что стала жертвой домогательств. По ее словам, это произошло в 2007 году, когда она проходила кастинг. В конце отбора ей прямо сказали, что помимо отличных эфиров, от нее определенный влиятельный человек ждет интимной близости.