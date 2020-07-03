Юрист рассказал о судьбе наследства покойной Юлии Норкиной

Москва, 3 июля. Российский телеведущий Андрей Норкин может претендовать на наследство своей покойной супруги. Об этом заявил юрист Филипп Деменков.

Ранее стало известно, что перед смертью Юлия Норкина составила завещание, в котором был изложен порядок наследования ее недвижимости и банковских счетов. При этом в завещании не было указано имени Андрея Норкина.

Деменков отметил, что Норкин может унаследовать имущество и денежные средства покойной супруги, если ее завещание будет признано недействительным, передает iReactor.

«Он может обратиться с иском в суд о признании завещания недействительным. И если суд установит данный факт, то он может в полном объеме претендовать на все объекты недвижимости, счета и прочее, — пояснил юрист.

Он также добавил, что дети Андрея и Юлии Норкиных играют большую роль в данной ситуации. По его словам, вдовец может распоряжаться имуществом покойной супруги до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия.

Напомним, Юлия Норкина скончалась 5 июня от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.