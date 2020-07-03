В России завершены испытания ионного двигателя для космических аппаратов

Москва, 3 июля. Специалисты Центра Келдыша завершили тесты нового ионного двигателя. Согласно имеющейся информации, подобные устройства могут быть использованы при освоении Солнечной системы и дальнего космоса.

Российские ученые закончили испытательные работы над агрегатом ИД-200, обладающим удельным индексом 4500 секунд. На данный момент уже производятся и поставляются за границу другие электрические силовые установки для космических аппаратов, стационарные плазменные двигатели (СПД). Однако использующая другой принцип действия новинка имеет неоспоримые преимущества, отличающие ее от плазменного собрата.

Как сообщает портал Poisknews.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника НИИ ПМЭ МАИ Александра Богатого, ионный двигатель обладает куда более внушительным ресурсом. Также современная разработка отличается большей скоростью истечения.

«Ионные двигатели обладают наилучшим отношением вложенной электрической энергии к кинетической энергии струи», — объяснил эксперт.

Поэтому ионные двигатели будут востребованы, когда потребуется длительная работа при сравнительно небольшом количестве энергии. Вполне возможно, что именно такие устройства в недалеком будущем будут толкать космические корабли и к планетам Солнечной системы, и к далеким звездам.

Однако Россия собирается развивать свою космическую отрасль не только для проведения исследований, но и для развития космического туризма. Как сообщалось ранее, РФ доставит на МКС первых частных путешественников в 2023 году.