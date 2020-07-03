Миро считает, что жена Шнурова влияет на него через постель

Москва, 3 июля. Блогер Лена Миро «взялась» за певца Сергея Шнурова. Она оценила его романтическую публикацию со стихами, отметив, что в этом есть заслуга его молодой супруги Ольги Абрамовой. Музыкант с ней сильно изменился.

По мнению Миро, молодая жена, у которой папа — уральский бизнесмен, благотворно влияет на певца. Она подчеркнула, что Шнуров действительно изменился в лучшую сторону.

«Шнур при ней постепенно преобразился, завязал с бухлом и гастролями, совершенно справедливо избавился от порочащих связей с Собчак и ее тусовкой дам полусвета, а теперь так вообще стал медиа-менеджером», — прокомментировала Миро в своем ЖЖ.

Она обратила внимание, что быть генеральным продюсером телеканала куда престижнее, нежели прыгать по сцене.

По мнению блогера, за два года она смогла сделать из музыканта человека. Секрет, по мнению Миро, заключается в умелых манипуляциях молодой супруги. Речь идет о «постельных делах», и там все хорошо для Шнурова, если он прислушивается к супруге.

Миро считает, что музыкант так хочет любви, что готов даже писать любовные стихи, чего ранее за ним никогда не замечалось.

«Понятно, что поролоновый мозг артиста не выдержал такого катарсиса. Любовь, говорит, хочу ее! И пишет стихи — даже без мата», — выразила мнение блогер.

В заключение Миро еще раз подчеркивает, что умелые манипуляции творят чудеса с любителем спиртного Шнуровым. Блогер только не понимает одного, а зачем молодой супруге нужен певец, который намного старше нее, зачем растрачивает на него силы и молодость.

Напомним, что ранее Лена объяснила, почему некоторые из поклонников Павла Прилучного и Агаты Муцениеце являются «опарышами».