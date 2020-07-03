Елена Летучая в коротком топе с декольте удивила фанатов суперрастяжкой

Москва, 3 июля. Популярная российская телеведущая Елена Летучая удивила поклонников снимком в шпагате.

Новый пост Летучая опубликовала в своем профиле в Instagram. На снимке телеведущая в черных штанах свободного покроя и в коротком топе с декольте предстала перед поклонниками в необычной позе — с задранной кверху ногой. Причем сделала она это за стрижкой газона. Летучая стоит босиком на траве у своего загородного дома.

«Если утром встал не рано, совмещай и зарядку, и стрижку газона», — написала Елена Летучая под снимком, похваставшись суперрастяжкой.

Поклонники остались в восторге от Елены Летучей и сравнили ее балериной Анастасией Волочковой.

«Не превращайтесь в Волочкову», — попросила vi_lenav. «Прям Волочкова», — нашел сходство sumin.dv. «С Волочковой вас спутал», — признался acimov.dmitrii.

Елена Летучая ранее вызвала настоящий ажиотаж в Instagram, опубликовав снимок, на котором похвасталась фигурой в купальнике и ровным загаром. На фотографии телеведущая позирует в белоснежном купальнике, стильных солнцезащитных очках и панаме.