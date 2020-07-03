Утяшева переодела Павла Волю в свое вечернее платье во время самоизоляции

Москва, 3 июля. Российская гимнастка Ляйсан Утяшева оценила образ своего супруга Павла Воли в вечернем платье. 35-летняя фигуристка заявила, что наряд пришелся мужу к лицу. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант».

Накануне Утяшева побывала в гостях у Ивана Урганта. В ходе беседы ей пришлось отвечать на достаточно откровенные вопросы. Шоумен подметил, что недавно спортсменка отмечала свой день рождения, с которым ее трогательно поздравил супруг.

Павел Воля написал великолепный стих, в котором перечислил все достоинства своей жены. Ургант отметил, что звездная пара на протяжении долгих лет умудряется сохранять страсть и нежность друг к другу, передает «Вечерняя Москва».

В ходе беседы Утяшева рассказала о подарках, которые преподносит ей муж. Она призналась, что Павел регулярно делает ей презенты и устраивает необычные сюрпризы. Однако называть конкретные примеры не стала, потому что не хочет выставлять напоказ свою личную жизнь.

Однако одним секретом она все-таки поделилась. Так, во время самоизоляции она предложила супругу поучаствовать в челлендже и поменяться одеждой. Она переодела Волю в свое вечернее платье с открытой спиной. Супруг произвел на нее неизгладимое впечатление. По мнению Утяшевой, у ее мужа замечательная фигура, а потому идет совершенно разная одежда.