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Поклонники назвали Темникову «Мисс огород — 2020» после фотосессии в грязных штанах

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Поклонники назвали Темникову «Мисс огород-2020» после фотографий с грядки

Москва, 3 июля. Российская исполнительница Елена Темникова поделилась с подписчиками своими фотографиями с огородной грядки. Звезда показала поклонникам, как трудится на участке своего загородного дома. Фотографии певица опубликовала в Instagram.

На снимке Темникова запечатлена позирующей у себя в теплице. В руках певица держит незаменимый для любого огородника атрибут — лейку. Звезда одета в яркую футболку и широкие штаны, которые она уже успела запачкать в грязи. Подписчики отметили, что своеобразный и совсем нетипичный для Темниковой наряд придает снимку натуралистичности.

Своеобразный антураж не мешает певице подбирать вполне профессиональные позы для снимков, как будто она находится в студии у известного фотографа. Необычный снимок вызвал бурную реакцию поклонников звезды. Фанаты стали рассыпаться в комплиментах, а также хвалить звезду за трудолюбие и надлежащий уход за собственным дачным участком

 «Я после грядок обычно тоже грязная, только полностью», — написала одна из подписчиц.

Некоторые подписчики ласково окрестили Елену Темникову «Мисс огород — 2020».

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