Экономист объяснил, как можно уменьшить уровень безработицы в России

Россия и страны-участницы Евразийского экономического союза должны создать единый рынок труда. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что страна нуждается в притоке мигрантов. По словам главы государства, такая необходимость возникла вследствие последних ударов, которые испытала экономика России: пандемия коронавируса и падение цен на нефть.

«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», — утверждает Путин.

Российский лидер подчеркнул, что страна особо заинтересована «в наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры». Как он отметил, России необходимы «молодые, здоровые, образованные люди, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации». Однако Путин призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, чтобы «приток мигрантов не нарушал права граждан России».

Аналитик Александр Разуваев считает, что таким образом проблема российской безработицы скоро будет преодолена. Однако он утверждает, что в этом вопросе необходимо идти еще дальше – создать единый рынок труда в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим, России необходимо будет усилить интеграцию со своими ключевыми партнерами: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Узбекистаном.

«Мы должны это сделать, поскольку российская экономика значительно больше, чем у других стран. К нам охотно едут белорусы, армяне и киргизы. В том же Узбекистане ежегодно увеличивается число предложений на рынке труда», — заявил Разуваев в интервью ФАН.

В тесной экономической интеграции, по мнению эксперта, России и странам ЕврАзЭс нужно следовать опыту Европейского союза.

«Речь идет о конфедерации с единой валютой, рынком труда, внешней и оборонной политикой. Ключевой момент здесь – это единая валюта. Идея о ее создании принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Это должен быть евразийский евро или алтын. Единый рынок труда подразумевает единые деньги. По опыту Евросоюза сначала нужно разрешить безналичные транзакции, а потом могут появиться наличные деньги», — пояснил он.

Для любого экономического союза стран выгодно иметь 250 млн граждан, говорит Разуваев. С учетом всего населения России и дружественных государств общее количество людей находится в пределах этой цифры.

«Сложно сказать, откуда взять еще больше. Но так или иначе много возвращалось этнических русских, в том числе из Латинской Америки и Австралии. Это потомки уехавших после революции 1917 года», — сказал эксперт.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков назвал число официально зарегистрированных безработных в России. По его словам, эта цифра превысила 4,5 млн человек. Он сообщил, что количество зарегистрированных официально безработных россиян за два месяца увеличилось практически на 1 млн 50 тыс. человек, и теперь в стране 4,5 млн нетрудоустроенных граждан.