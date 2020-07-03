В Минобороны опровергли слова Болтона о ДРСМД

Москва, 3 июля. Стратегическое партнерство России и Китая у бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «вызывает изжогу». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя его заявление о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Александр Фомин отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли самого высокого уровня за всю историю двусторонних отношений.

«Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное передергивание фактов», — указал замминистра обороны РФ.

По его словам, оценки Болтона касательно того, что ракетная деятельность Пекина угрожает России и стала причиной разрушения ДРСМД, не соответствуют действительности. Александр Фомин скептически отнесся к тому, что бывший советник президента США раскрыл содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны.

РФ считает выход Соединенных Штатов из соглашения ошибкой, а претензии Вашингтона — надуманными.