Соловейчик пристыдил посла США, «забывшего» о роли СССР в победе над Гитлером

Обман, фальсификации и стирание исторической памяти так и остались главным оружием империалистических стран в идеологической борьбе с Россией как правопреемницей СССР. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что посол США в России Джон Салливан подверг критике Россию за ее реакцию на пост Белого дома на официальной странице Twitter, в котором администрация президента Соединенных Штатов поздравляет Великобританию с их совместной победой над нацистской Германией во Второй мировой войне. Мимо официальных лиц РФ не мог ускользнуть тот факт, что вклад в эту победу со стороны Советского Союза был сознательно опущен, и они указали на это американцам. В ответ Салливан заявил, что сообщение было адресовано исключительно британцам — иначе бы в нем пришлось, помимо России, как правопреемницы СССР, указать еще и Канаду, Французские свободные силы, а также польские эскадрильи в составе ВВС Великобритании.

Подобное сравнение возмутило Соловейчика. Он убежден, что, несмотря на мужество и героизм прочих участников войны, именно на долю СССР, положившего на алтарь Победы 27 миллионов жизней, пришлись основные невзгоды войны.

«Конечно, силы, боровшиеся против коричневой чумы, объявшей всю Европу, были многочисленны, — отметил эксперт. — Все они заслуживают того, чтобы быть упомянутыми: и Французское движение сопротивления, которое возглавляли Шарль де Голль, Жак Дюкло, Шарль Сиен; и воины войска Польского под предводительством Сигмунда Берлинга; и подпольщики-партизаны во главе с коммунистами, организовывавшими антифашистские восстания в Праге, Париже, Софии и Бухаресте. И как же не сказать про югославских и албанских партизан под началом Иосифа Броз Тито! Все эти герои, безусловно, внесли свой вклад в победу над Гитлером так же, как и наши красноармейцы».

При всем этом, продолжил собеседник ФАН, нельзя забывать, что никто иной, как президент США Франклин Делано Рузвельт говорил о роли Советского Союза в борьбе с нацизмом как о роли выдающейся и ни с чем не сравнимой.

«Мы прекрасно знаем, что именно поражение вермахта на Волге под Сталинградом в 1942 году означало перелом в войне – это, а не какие-то там действия Канады или иных союзных сил, — убежден политик. — Так что вклад СССР в победу над фашистами является первоочередным и неоспоримым. И забывать об этом сейчас — это, простите мне мое просторечие, свинство».

Соловейчик объяснил такое поведение наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции «геополитическими играми», условия ведения которых толкают их на грязные дела.