Соловейчик пристыдил посла США, «забывшего» о роли СССР в победе над Гитлером

Обман, фальсификации и стирание исторической памяти так и остались главным оружием империалистических стран в идеологической борьбе с Россией как правопреемницей СССР. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.
Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что посол США в России Джон Салливан подверг критике Россию за ее реакцию на пост Белого дома на официальной странице Twitter, в котором администрация президента Соединенных Штатов поздравляет Великобританию с их совместной победой над нацистской Германией во Второй мировой войне. Мимо официальных лиц РФ не мог ускользнуть тот факт, что вклад в эту победу со стороны Советского Союза был сознательно опущен, и они указали на это американцам. В ответ Салливан заявил, что сообщение было адресовано исключительно британцам — иначе бы в нем пришлось, помимо России, как правопреемницы СССР, указать еще и Канаду, Французские свободные силы, а также польские эскадрильи в составе ВВС Великобритании.
Подобное сравнение возмутило Соловейчика. Он убежден, что, несмотря на мужество и героизм прочих участников войны, именно на долю СССР, положившего на алтарь Победы 27 миллионов жизней, пришлись основные невзгоды войны.
«Конечно, силы, боровшиеся против коричневой чумы, объявшей всю Европу, были многочисленны, — отметил эксперт. — Все они заслуживают того, чтобы быть упомянутыми: и Французское движение сопротивления, которое возглавляли Шарль де Голль, Жак Дюкло, Шарль Сиен; и воины войска Польского под предводительством Сигмунда Берлинга; и подпольщики-партизаны во главе с коммунистами, организовывавшими антифашистские восстания в Праге, Париже, Софии и Бухаресте.
И как же не сказать про югославских и албанских партизан под началом Иосифа Броз Тито! Все эти герои, безусловно, внесли свой вклад в победу над Гитлером так же, как и наши красноармейцы».
При всем этом, продолжил собеседник ФАН, нельзя забывать, что никто иной, как президент США Франклин Делано Рузвельт говорил о роли Советского Союза в борьбе с нацизмом как о роли выдающейся и ни с чем не сравнимой.
«Мы прекрасно знаем, что именно поражение вермахта на Волге под Сталинградом в 1942 году означало перелом в войне – это, а не какие-то там действия Канады или иных союзных сил, — убежден политик. — Так что вклад СССР в победу над фашистами является первоочередным и неоспоримым. И забывать об этом сейчас — это, простите мне мое просторечие, свинство».
Соловейчик объяснил такое поведение наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции «геополитическими играми», условия ведения которых толкают их на грязные дела.
«Я напомню, что впервые они «забыли» о роли Советского Союза и его решающем вкладе в нашу общую победу почти сразу после окончания войны — в 1948 году, — сказал эксперт. — Об этом свидетельствует брошюра о фальсификаторах истории, которая была издана советским информбюро. С тех пор прошло уже 72 года — и в этом плане до сих пор ничего не изменилось».