Киев, 3 июля. Командование ВВС Украины выдвинуло серьезное обвинение против украинского же Государственного бюро расследований. Сотрудники учреждения подвергли страну опасности, изъяв у военнослужащих важные элементы ЗРК С-300 «Фаворит».

Жертвами украинских силовиков стали ракетные бригады, базирующиеся в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях. Сотрудники Бюро изъяли у военнослужащих элементы ЗРК — клистроны, в результате чего обороноспособность Киева существенно снизилась. На это обратили внимание и в ВВС Украины, рассказавшие об инциденте в Facebook.

Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, заметивший, что целью скандала на самом деле является бывший президент Украины Петр Порошенко.

«ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере», — объяснил украинец.

Стоит сказать, что это уже не первый скандал, связанный с клистронами. Их можно купить только в России, поэтому в Москве в 2014 году их пытался приобрести бывший директор завода «Знамя» Юрий Солошенко. Однако операция была совершенно нелегальной, поэтому Солошенко был задержан и отпущен по обмену в 2016 году.

Бутусов также посетовал на то, что расследование в конечном итоге не приведет украинцев ни к чему хорошему. Элементы ЗРК действительно были приобретены незаконно. Когда следствие установит, кто и у кого приобретал технику, российские продавцы будут задержаны ФСБ.

Стоит сказать, что лучшим шагом в данной ситуации было бы изъятие у украинских военнослужащих вообще всей техники, а не только контрабандной. Дело в том, что наличие оружия у Киева подвергает опасности и украинцев, и жителей других стран. Как сообщалось ранее, на Украине озвучили сценарий применения «угрожающей» Крымскому мосту ракеты.