Фан-сайты «Гарри Поттера» отказались писать о Роулинг из-за трансгендеров

Москва, 3 июля. Поклонники «Гарри Поттера» объявили бойкот создательнице книг о мальчике-волшебнике, писательнице Джоан Роулинг. Причиной стали сообщения Роулинг в Twitter о менструации.

Речь идет о репосте писательницы записи с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг рассмешило, что автор ушел от использования слова «женщина».

«Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь… Жоншины? Жинсчины? Женстины?» — с иронией написала она.

Пользователи в ответ обвинили ее в трансфобии. Тогда Роулинг написала эссе о своем отношении к вопросу гендера. По ее словам, ей стали угрожать и оскорблять в соцсетях, однако она хочет высказывать свое мнение на этот счет.

«Я знаю и люблю транс-персон, но стирание концепции биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь», — заявила она.

Роулинг призналась, что в подростковом возрасте страдала от обсессивно-компульсивного расстройства и столкнулась с «искушением бежать от женственности». Она даже решилась бы сменить пол, если бы у нее было группы поддержки. Писательница также поделилась тем, что пережила домашнее насилие и сексуальные домогательства. Все это, как считает Роулинг, дает ей право говорить о гендерной идентичности.

«Когда мы открываем двери женских туалетов и раздевалок любому мужчине, который считает себя женщиной, <...> то мы открываем двери всем мужчинам, которые хотят войти. Это простая истина», — считает она.

После этого фан-сайты «Гарри Поттера» Leaky Caldron и Mugglenet отказались публиковать информацией о Джоан Роулинг. Помимо этого, имя писательницы уберут с сайтов, а в соцсетях будут обозначать как #JKR. Хэштег можно будет блокировать.

Свою позицию представители порталов объяснили тем, что взгляды писательницы на уязвимые группы расходятся с посланием о принятии и расширении возможностей, которые есть в ее книгах и которые чтут сообщества о Гарри Поттере.

Отметим, что позицию Роулинг осудил и актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль Гарри Поттера.

«Трансгендерные женщины — это женщины», — подчеркнул он.

По мнению Рэдклиффа, любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных персон.