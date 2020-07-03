«А как дышал!» Роман Носиков про заявление Ефремова о своей невиновности в ДТП

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего на своем джипе ДТП со смертельным исходом 8 июня в центре Москвы, заявил, что его клиент больше не признает себя виновным в той аварии. Актер согласен платить семье погибшего, только потому что в ДТП участвовал его автомобиль, добавил адвокат. Причем именно платить, а не возмещать, уточнил он.

Пашаев, кстати, — это тот, кто чуть раньше сообщил прессе: у Ефремова, дескать, обнаружились проблемы с сердцем, потому что он переживает за Сергея Захарова намного больше, чем родня погибшего.

И вот теперь — новое откровение. Автомобиль в ДТП участвовал, а Ефремов — нет, не участвовал.

Ну а что, всякое бывает. Может быть, Ефремов завел машину, а потом лег спать на заднее сиденье. Да мало ли где можно спать. Или петь. Или думать о прекрасном, особенно если есть вдохновение.

В общем, актер и гражданин Михаил Олегович передумал. Он больше не хочет нести наказание.

А как дышал!.. Вспомним, кстати, как это было всего три недели назад:

«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье… Я не понимаю, как дальше жить, — заявлял Ефремов, честно глядя в видеокамеру вскоре после аварии. — Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока».

Многих тогда его «покаяние» поразило. «Как можете вы судить раскаявшегося человека?! — восклицали они. — Вы что, не видите?!»

Но прошло время, и Михаил понял, как жить дальше. И как жить не просто хорошо, но и с чистой совестью. Так, словно ничего не видел, когда проспался. Так, будто и не просыпался вовсе.

А зачем просыпаться-то?

Когда проспишься, в голову начинает лезть всякая ерунда. Ответственность, совесть, чувство вины… Все это только мешает.

В общем, Михаил решил, видимо, что надо отмазываться, подключать знакомства и связи. Потому что он ведь прав: как тут откажешься самому, когда все всё видели? Только со связями.

Поддержка друзей и членов тусовки, опять же, не помешает. И они, конечно же, Михаила не бросят.

Как там говорил Дмитрий Быков, куплетист?

«Для меня это огромная трагедия еще и потому, что хотя я с Ефремовым общался сравнительно немного, но во время этого общения я восхищался и его умом, и талантом, и абсолютной честностью. Я знаю, что сейчас он казнит себя так, как никакая улюлюкающая толпа казнить его не сможет. А вы — люди, которые пытаются извлечь из этого политические дивиденды, — вот вы поступаете действительно ужасно».

Ну а если Михаил вдруг передумал себя казнить, то не Быкову же заниматься этим вместо него, правда?

Поэтому самое время написать какие-нибудь пафосные стихи. Про Конституцию и поправки, например. И пусть Миша прочитает их со сцены. А если что, Дмитрий Львович с друзьями и коллегами тут же заведет песню про политические репрессии.

Или взять Андрея Максимова, журналиста.

«Удивительно, как много людей в фейсбуке тренируют свое ego, пиная известного человека. Все-таки мы — страна закомплексованных людей. То, что Ефремов очень виноват, — он понимает сам. Дай Бог ему Жизни».

Да, наверное, мы закомплексованы. Может быть, поэтому мы так плохо относимся к раскрепощенному, все понимающему Мише? Ну, не страшно. Ведь он взял — и сбросил с себя груз вины, навязанной нашими комплексами. Поаплодируем.

А вот образец Виктора Шендеровича двухнедельной давности:

«Михаил Ефремов — человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый, невероятно талантливый, очень сложно и тонко устроенный. Не убивавший, нет, но — виновный в гибели человека. Готовый нести ответственность за содеянное. И — не знающий, как ему теперь жить с грузом этой вины… Это чувство вины — именно оно — и обнаруживает человеческую душу. Посмотрите эту пленку, господин Соловьев, и запомните хорошенько: так выглядит человек. В зеркале вы этого не увидите».

Да уж, чего нам не дано, того не дано.

Ефремов теперь знает, как ему жить, налегке и без груза. Тонкость Мишиного устройства позволила ему просочиться в щели, в которые не смогут пролезть люди грубые.

Как видите, творческая натура не умещается в наших узких представлениях о человечности. Он одновременно тоньше и шире. Как блин. Как растекшееся по полу пятно блевотины.

И еще раз о том июньском покаянии на камеру.

Помнится, многих тогда измучил вопрос, как мы можем ему не верить. Что за народ такой — сплошные станиславские?

А мы не ему. Мы всем вам не верим. Ни одному человеку из тусовочки. Ни одному.

Потому что верим мы в Бога. А вас — мы знаем.