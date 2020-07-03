Дочь Глюк’oZы два года выпускала музыку в образе мультперсонажа

Москва, 3 июля. Старшая дочь известной поп-исполнительницы Глюк’oZы начала карьеру в музыке еще два года назад, однако решила рассказать об этом только сейчас. Оказалось, что тринадцатилетняя Лида уже выпускает треки и сотрудничает с известным продюсером.

Ранее Глюк’oZа неоднократно говорила в интервью о том, что ее дочь обладает серьезным творческим потенциалом. По словам артистки, ребенок любил петь, танцевать и всячески проявлял интерес к искусству. Однако о том, что дочь решила повторить карьеру матери, артистка ранее умалчивала.

Наследница знаменитой певицы дебютировала в 11 лет, записав трек «Перово». Он был опубликован под псевдонимом LIDUS, именно так зовут нарисованного персонажа — главного героя анимированных клипов.

«Да, LIDUS нарисована. Это крохотное уточнение не мешает ей думать, что она живет настоящей жизнью и абсолютно реальна», — описала Лида созданного ею героя.

Виртуальная девушка очень близка к реальным подросткам. Она влюбляется, ищет себя, сидит в интернете. Ее другом является фиолетовая клякса Боб, которой персонаж рассказывает все секреты.

На протяжении двух лет девушка занималась с педагогами, работая над своими композициями и развивая вокал. По словам матери, девушка играет на фортепиано и гитаре, а также учится в школе. Недавно Лиду взял под опеку Денис Ковальский, однако это не значит, что дочь Глюк’oZы станет профессиональной актрисой. Певица уточнила, что еще недавно юное дарование задумывалось о карьере нейрохирурга.

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