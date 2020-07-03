Ученый рассказал, смогут ли роботы обрести интеллект и восстать против человечества

Москва, 3 июля. Английский ученый в области искусственного интеллекта Стюарт Расселл рассказал, смогут ли роботы обрести сознание и восстанут ли они против человечества в обозримом будущем.

В ближайшей перспективе такой сценарий навряд ли возможен, так как проекты, которые связаны с разработкой искусственного интеллекта, встречают на своем пути достаточно серьезные сложности. Как отмечает Planet Today, в сегодняшней реальности словосочетание «искусственный интеллект» используется исключительно в маркетинговой плоскости.

«Если вы спросите специалиста по искусственному интеллекту, как продвигаются работы по созданию настоящего искусственного интеллекта, то он ответит вам «никак», — отметил Расселл.

По его словам, специалисты не понимают, с чего начать работу. Ученый пояснил, что сознание, поддерживаемое мозгом, очень «тесно связано со всеми системами тела, социальными и культурными особенностями».

«У науки пока что нет даже предположений о том, как перенести все это в цифровой вид», — добавил он.

Российские ученые ранее заявили, что искусственный интеллект сможет заменить человека в некоторых видах деятельности через 10–15 лет. Как сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ), скорость развития искусственного интеллекта имеет зависимость от характера конкретных прикладных задач.