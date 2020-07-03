Муцениеце оставила детей Прилучному и уехала восстанавливать душевное равновесие

Москва, 3 июля. Российская актриса Агата Муцениеце оставила детей Павлу Приличному и отравилась вместе с подругой на отдых. Звезда пытается восстановить душевное равновесие после разрыва отношений с мужем.

Звездная пара официально развелась в середине июня. Прилучный и Муцениеце решили разойтись на дружеской ноте, чтобы не навредить общим детям. Супруги воспитывают семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. По итогам бракоразводного процесса совместно нажитое имущество было поделено между бывшими супругами.

Артистке осталась просторная квартира в Москве и автомобиль, а актер получил загородный дом. Павел Прилучный продолжает заботиться о детях после развода. Он взял на себя обязанности по их финансовому обеспечению. Дети каждые выходные гостят у отца дома, передают «Дни.ру».

Вот и на этих выходных они отправились к отцу, а мама поспешила собрать чемоданы и уехала на отдых в загородный санаторий. Актриса заявила, что будет очищать и восстанавливать свой организм.

«Я впервые в жизни поехала в санаторий. И, если честно, мне так нравится. В этом есть какая-то своя романтика», – написала она в личном микроблоге.

Знаменитость планирует ежедневно посещать процедуры. Она заявила, что была рада уехать из города.