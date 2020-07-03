Вассерман: Ефремов виновен серьезнее, чем просто в смерти одного человека

Москва, 3 июля. Известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина не менее известного актера театра и кино Михаила Ефремова куда серьезнее, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.

Уроженец Одессы прокомментировал Федеральному агентству новостей слова адвоката артиста Эльмана Пашаева о том, что его клиент не признает свою вину в том, в результате устроенной им аварии погиб человек — водитель Сергей Захаров.

«Полагаю, что Ефремов, действительно, не виновен конкретно в самом факте этого дорожно-транспортного происшествия, — сказал Вассерман. — Оно было практически неизбежным при той дозе всякой дряни, которую в себя напихал. И виновен он не столько в катастрофе, сколько в том, что старательно создавал все условия для нее».

На взгляд собеседника ФАН, вина Ефремова куда больше, чем в конкретном происшествии, которое случилось поздним вечером 8 июня 2020 года в Москве на Смоленской площади.

«Он виновен в том, что называется «созданием предпосылок к происшествию», — подчеркнул журналист. — А это, на мой взгляд, посерьезнее. То есть когда он сидел за рулем, вероятно, был уже настолько невменяемым, что просто не понимал толком, что творит».

Само понятие вины, по крайней мере, в европейской правовой системе, которой придерживается Российская Федерация, предусматривает осознание возможности наступления пагубных последствий, пояснил Вассерман.

«А Ефремов явно был не в состоянии осознать что бы то ни было, — сказал он. — Вот в том, что довел себя до такого состояния, он, несомненно, и очевидным образом виновен. Другое дело, что ему неоднократно сходило с рук вот такое поведение, и Ефремов попросту привык к тому, что ничего страшного с ним не происходит».

Предпосылки к произошедшей автокатастрофе актер создавал ранее много раз, отмечает собеседник ФАН, но постоянно Ефремов избегал наказания.

«Судить его будут за одну конкретную аварию, но виновен он в том, что многократно доводил себя до состояния, в котором катастрофы практически неизбежны, — отметил публицист. — Он, несомненно, виновен во всей цепочке действий, что и привела его к этому событию».

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что те, кто тем или иным способом защищают Михаила Ефремова, сами опасны для нашего общества.

Напомним, поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием актера.

Будучи за рулем в нетрезвом состоянии, он пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам Ефремов не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Позже было заведено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте наркотиков.

В пятницу юрист Эльман Пашаев высказался в том плане, что его подзащитный отказался признавать свою вину в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что многие эксперты и политики высказывают мнение, что Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии.