Парад планет в День независимости США: стоит ли 4 июля опасаться катаклизмов

Главный праздник Соединенных Штатов Америки — День независимости (Independence Day) — отмечается 4 июля. В этом году главный американский праздник совпадает с редким астрономическим явлением, которое носит название парад планет. Стоит ли 4 июля опасаться катаклизмов, объясняют астрономы.

Что за праздник в США 4 июля

Четвертое июля отмечается в США как день рождения нации. Согласно американской истории, 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости Соединенных Штатов от Великобритании. Этому событию предшествовала долгая и кровопролитная Война за независимость, в ходе которой 13 британских колоний на Восточном побережье Северной Америки провозгласили собственное государство, которое стало называться Соединенные Штаты.

4 июля делегаты Второго континентального конгресса — законодательного органа, представлявшего восставшие колонии, — подписали Декларацию о независимости. Среди подписавших были четыре первых президентов США — Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон.

Как в США отмечают День независимости

День независимости — это главный праздник в США, который является официальным выходным днем. Праздник отмечается широко, как на официальном уровне, так и в частной обстановке. Проходят исторические парады, карнавалы, благотворительные базары, спортивные соревнования, грандиозные фейерверки, на всех военных базах гремит традиционный полуденный салют из главных орудий. Вся страна окрашивается в цвета национального флага, который в США пользуется большим почетом.

Военный парад в этот день проводить не принято, но в прошлом году президент США Дональд Трамп нарушил эту традицию.

В этом году Трамп отметит праздник посещением шоу фейерверков на территории национального мемориала «Гора Рашмор», сообщает Associated Press. Там Трамп выступит с речью в присутствии около 7,5 тысяч человек. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок в связи с пандемией, вызванном коронавирусом, от присутствующих не требуется.

Трамп посетит шоу фейерверков у национального мемориала «Гора Рашмор» в честь Дня независимости США.



Предполагается, что на мероприятии, которое смогут посетить до 7,5 тысяч человек, президент выступит с речью.https://t.co/MliT5CPIN8 pic.twitter.com/LdbbDJsFej — Газета.Ru (@GazetaRu) July 3, 2020

Эксперты отмечают, что следствием этого может стать очередной резкий рост числа случаев заражения COVID-19, а ведь по этому показателю США и так держат мировое первенство.

На горе Рашмор расположен мемориал отцам-основателям США — скульптурные изображения четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Фейерверки там не устаивались более десяти лет из-за требований противопожарной безопасности.

Парад планет 4 июля

В преддверии 4 июля в ряде СМИ появились материалы, предрекающие различные катаклизмы в связи с редким астрономическим явлением, которое называется парад планет. Если взглянуть на Солнечную систему как бы сверху, то 4 июля шесть планет Венера, Марс, Уран, Юпитер и Сатурн визуально выстоятся в одну линию друг за другом. Это и называется парад планет.

Это не единственное интересное астрономическое явление в июле 2020 года. 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, 5 июля произойдет очередное затмение Луны, а Юпитер и Сатурн будут весь месяц находиться в противостоянии, и их можно будет увидеть на ночном небе невооруженным взглядом.

Впрочем, астрономы не видят в этих явлениях, в том числе в параде планет, ничего опасного и предвещающего катаклизмы. Астрологи советуют в эти дни не начинать новых дел и по возможности не садиться за руль. Врачи рекомендуют соблюдать разумную осторожность, не злоупотреблять алкоголем и пребыванием на солнце.