Часть слитков из золотого запаса Китая оказалась фальшивкой

Москва, 3 июля. Крупную китайскую компанию Wuhan Kingold Jewelry по производству ювелирных изделий уличили в мошенничестве с золотыми слитками. Под фальшивое золото компания привлекала кредиты и ссуды. Об этом пишут «Ведомости».

По имеющейся информации, разоблачить мошенников удалось благодаря кредитору Dongguan Trust, который не получил вовремя залог и решил продать золотые слитки. За этим последовали проверки и в других компаниях, которые сотрудничали с Wuhan Kingold Jewelry.

Отмечается, что решающую роль в разоблачении мошенников сыграла неудачная инвестиция. В 2018 году компания приняла участие в приватизации предприятия по производству автозапчастей Tri-Ring. Средства для сделки были получены под залог слитков стоимостью семь миллиардов долларов. Однако в Tri-Ring начался коррупционный скандал, который привел к заморозке приватизации, а у Kingold не нашлось свободной наличности.

В итоге выяснилось, что более 80 тонн драгоценного метала, который составляет 4,2% золотого запаса Китая, оказались подделкой. Компания изготовляла слитки из позолоченной меди.

Эксперты подчеркивают, что махинации с фальшивыми слитками стали крупнейшим скандалом за всю историю Поднебесной.