Военный эксперт рассказал о возможном конфликте НАТО и России в Атлантике

США не смогут быстро перебросить свои войска в Европу через Атлантический океан, поскольку российские подлодки и авиация будут топить американские десантные суда и контейнеровозы из-за их высокой уязвимости. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Михаил Александров.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия в конце 2019 года провела одни из крупнейших учений в Северной Атлантике. По данным издания, в них приняли участие 10 подводных лодок. Субмарины покинули свои базы в Арктике и взяли курс на Северную Атлантику. Американские журналисты назвали эти маневры «самыми масштабными учениями после окончания холодной войны» и выразили мнение, что они были направлены на «демонстрацию мощи».

Наращивание мощи российского флота вызывает опасения у НАТО, поскольку в случае военного конфликта США не смогут оказать помощь странам Альянса. Американские военачальники также отмечают, что подлодки в Атлантике несут угрозу военным кораблям НАТО.

«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — отметил глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что за счет учений Россия демонстрирует свою военную мощь. Удивительно, что у НАТО такие действия вызывают обеспокоенность, поскольку сам Альянс не стесняется проводить военные маневры у российских границ — в Прибалтике и Польше.

«Альянс продолжает размещать в Европе новые контингенты войск. Понятно, что их недостаточно, чтобы сдержать российское наступление в случае начала войны. Поэтому вся их стратегия базируется на создании трансатлантического моста. В таком случае войска из США в массовом порядке будут перебрасываться не только на десантных судах, но и на обычных контейнеровозах. Для того, чтобы не допустить создания этого моста, еще у Советского Союза была разработана соответствующая стратегия. Его блокирование не было столь важной задачей, потому что США все равно бы не успели перебросить войска за тот период, пока мы бы их разгромили в Западной Германии», — рассказал Александров.

США рассчитывают, что боевые действия с РФ затянутся, поскольку Вашингтон получил «стратегическую глубину» за счет присоединения к НАТО стран Восточной Европы, говорит военный эксперт.

«В США думают, что у них будет месяц, чтобы перебросить крупные контингенты войск в Европу. Но тут мы за счет учений демонстрируем: «ребята, у вас ничего не получится». По их расчетам, необходимо занять рубеж между Фарерскими островами и Исландией. Там относительно небольшие проходы. В Альянсе думают, что там задержат выдвижение нашего флота в Северную Атлантику, — объяснил собеседник ФАН. — Однако у них не получится быстро перебросить войска и заблокировать флот. Их транспортные корабли будут массово топиться авиацией и подводными лодками. Еще у нас есть подводные аппараты типа «Посейдон». Они способны атаковать авианосную группу, и остановить их практически невозможно. А тот же самолет Ту-22М пускает ракету, которая летит на тысячу километров. Транспортные суда ничем не защищены, поскольку к каждому не приставишь по эсминцу для противовоздушной обороны».

В мае США и Великобритания провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах приняли участие подводные лодки и противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений ВМС США и Великобритании отработали противодействие подводным лодкам условного противника в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.