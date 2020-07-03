Вашингтон и Москва обсуждают возможное участие РФ в саммите «большой семерки»

Вашингтон, 3 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее предложил России присоединиться к расширенному саммиту G7. Москва пока не дала твердого согласия, однако стороны прорабатывают детали возможного участия РФ в мероприятии.

Об идущих переговорах стало известно благодаря сообщению посла США в России Джона Салливана. По словам американского дипломата, на данный момент обсуждения идут не только между МИД двух стран, но и с правительствами других участников G7. В конечном итоге должна быть найдена роль для России, которая приемлема для всех.

Также Салливан заметил, что американский лидер желает увидеть российского коллегу лично на предстоящей встрече «Большой семерки». Все дело в том, что участники саммита будут обсуждать вопросы, к которым российская сторона также имеет непосредственное отношение.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп предложил перенести встречу глав государств на сентябрь и пригласить для участия несколько не входящих в состав G7 стран. На саммите также могут присутствовать Россия, Австралия, Индия и Южная Корея. Стоит сказать, что РФ ранее была частью формата G8, однако в 2014 году западные страны решили отказать представителям российской стороны в участии в саммитах.

Предложение Дональда Трампа уже комментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Запад движется в верном направлении, однако к обсуждению мировых проблем необходимо подключить также и Китай.

На данный момент сложно сказать, договорятся ли Кремль и Белый дом о распределении ролей на предстоящем саммите и как это повлияет на будущее международных отношений. Можно лишь сказать с уверенностью, что появление президента РФ на саммите точно прибавит Трампу политических очков на предстоящих выборах.

Недавно американский политик в попытке завоевать расположение избирателей рассказал о ближайшем будущем американской экономики.