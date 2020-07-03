Корнилов объяснил, как Донбасс может гарантировать мир на своей земле

Ни в одном из имеющих силу международных документов не сказано, что украинское знамя неизбежно будет поднято над территорией Донбасса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так он прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина, заявившего, что жители республики отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. Он отметил, что населению Донецка чужда «русофобская и неонацистская идеология Украины», а потому оно связывает свое будущее и надежды исключительно с Россией.

Корнилов убежден, что заявление лидера ДНР не противоречит Минским соглашениям и, что более важно, законам самой Донецкой Народной Республики, объявившей о своей независимости еще в 2014 году.

«Это решение было принято по итогам референдума подавляющим числом местных жителей, — заявил политолог. — Так что Пушилин, как высшее должностное лицо ДНР, и не мог делать каких-то других заявлений. Он должен выполнять волю своего народа».

Эксперт напомнил, что именно Пушилин (ставший тогда главой республиканского парламента) на следующий же день после обретения независимости жителями Донбасса обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять ДНР в состав России.

«Было бы странно, если бы сейчас он поменял свою позицию, — резонно заметил собеседник ФАН. — И сейчас Донецкая и Луганская народные республики делают все для дальнейшей интеграции с Российской Федерацией как в экономическом и гуманитарном, так и в политическом и идеологическом планах. Не ошибусь, если предположу, что население ДНР и ЛНР давно мечтает слиться с РФ в одно государство — по крайней мере, это было бы гарантией мира на их земле».

Корнилов заявил: ни в одном из пунктов Минских соглашений не сказано напрямую, что республики «становятся частью Украины».

«Конечно, я знаю, что некоторые трактуют их именно так, — оговорился политолог. — Мало того, американцы заявляли, что, мол, в этом и есть смысл этих самых соглашений. Но простите! Да, там действительно говорится, что выборы должны состояться по украинскому закону, однако вся процедура должна быть детально согласована с представителями ДНР и ЛНР. Кроме того, факт проведения голосования не означает того, что уже на следующий же день в республиках начнет действовать законодательство Украины».

По словам эксперта, смысл Минских соглашений заключается не в «возвращении» той или иной территории Киеву, а в том, чтобы принудить обе стороны к мирному сосуществованию. Причем оно может происходить в рамках как единого государства, так и двух соседних государств.