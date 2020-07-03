Путин пошутил об ЛГБТ-акции американского посольства в Москве

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин пошутил об инциденте с вывешиванием ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно», — заметил глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституцию.

Президент добавил, что российские власти уже много раз говорили на этот счет: «И у нас позиция понятная». При этом Путин подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.

Несколькими днями ранее в Московском патриархате выступили за введение ограничительных мер в отношении ЛГБТ-пропаганды в РФ. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион заявил, что на Западе «противоестественный образ жизни» сейчас очень широко пропагандируется и «быстрыми темпами происходит размывание нравственной основы человеческого бытия».

Представитель РПЦ также подчеркнул, что в России ни трансгендеры, ни представители сексуальных меньшинств не будут подвергаться каким-то гонениям, «но и этот образ жизни не будет пропагандироваться, как это происходит сейчас на Западе».