Шерин напомнил Киеву, почему Россия никогда не будет нападать на Украину

На Украине нет ничего, что стало бы мотивом для российских военных к нападению на страну. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом он отреагировал на заявление начальника главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка о якобы сосредоточении на границе с Украиной трех группировок российских войск общей численностью 87 тыс. человек.

«В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», — сообщил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подверг сомнению слова о том, что какие-либо группировки российских войск сосредотачиваются у украинских границ. Но он напомнил, что южное направление всегда было для РФ очень «важным и огнеопасным».

«У России под боком идет гражданская война, и на территории Украины огромное количество иностранных военных, выступающих в роли консультантов. Страна продолжает находиться под внешним управлением. Вполне объяснимо и логично, что бдительнее и сосредоточеннее будут действовать Вооруженные силы РФ на приграничной с Украиной территории», — заявил политик.

Однако Россия — миролюбивая страна и нападать ни на кого не собирается. Как заметил парламентарий, у нашего государства отсутствует такая потребность, поскольку «мы самодостаточны».

«Войны ведутся за сырье, недра и ресурсы, но это все у нас есть. Мы сами являемся экспортерами газа, нефти, древесины и морепродуктов за границу. Я не знаю, что такого есть на территории Украины, чего нет в России, что стало бы мотивом к захвату чужих территорий», — пояснил депутат.

В Киеве политики и военные часто поднимают тему «вторжения» России на Украину. Шерин уверен, что они любят «болтать, но не работать».

«Очень многие товарищи вместо работы по вопросам улучшения ситуации на Украине только выставляют Россию агрессором. Они делают из себя политических Бэтменов, которые якобы приходят на помощь своему народу», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее экс-представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин выразил мнение, что страна может лишиться Херсонской области уже этим летом. О возможном «вторжении» России на юг Украины заявил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Журналист и политолог Армен Гаспарян объяснил, почему на Украине продолжают педалировать тему возможного «вторжения России».

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва отвергает все обвинения, заявляя, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.