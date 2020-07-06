Александр Ремезков: Справедливо, чтобы самые богатые платили налог по более высокой ставке

Фракция «Справедливая Россия» полностью поддерживает инициативу главы государства Владимира Путина о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.

Мы считаем это решение первым шагом на пути к введению в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Именно этого «Справедливая Россия» добивается со времени своего основания. Лидер нашей фракции Сергей Миронов определяет эту задачу как один из приоритетов работы «Справедливой России».

В Госдуму было внесено 12 наших законопроектов, в которых предлагались различные варианты прогрессивной шкалы НДФЛ. Я не раз представлял и отстаивал на заседаниях в Госдуме такие законопроекты, в том числе те, в которых являюсь соавтором.

Так, в конце прошлого года парламенту были предложены изменения в Налоговый кодекс, которые позволяли ввести ставку 18 процентов по доходам граждан свыше 24 млн рублей. По нашим расчетам, под действие таких норм закона может попасть небольшая группа налогоплательщиков — чуть более 20 тысяч человек на всю страну. Но поскольку их доходы в совокупности превышают 4 трлн рублей, то по новым ставкам НДФЛ можно было обеспечить поступление дополнительно 200 млрд рублей налогов.

К сожалению, все законопроекты «Справедливой России» были отклонены правительством и парламентским большинством. Но, как говорится, вода камень точит.

Президент России принял решение. Подсчитано, что введение 15-процентной ставки НДФЛ с доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме примерно 60 млрд рублей. И эти средства Владимир Путин предложил направить целевым образом на благое дело — лечение детей со сложными и тяжелыми заболеваниями.

Мы надеемся, что в дальнейшем будут услышаны и другие предложения «Справедливой России», сделаны уверенные шаги по более глубокой дифференциации ставок НДФЛ. Мы считаем справедливым, чтобы самые богатые россияне платили налог по более высокой ставке, а самые бедные от подоходного налога были освобождены.

Автор — первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, фракция «Справедливая Россия».