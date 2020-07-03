Названа причина смерти Нурмагомедова-старшего

Москва, 3 июля. Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт, заявил источник, знакомый с ситуацией.

«У него был двойной инсульт. После второго он впал в кому и так и не пришел в себя. Пневмонию он перенес нормально. Еще 9 недель назад он благодарил врачей», — рассказал собеседник Nation News.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что причиной смерти Нурмагомедова, стал сепсис и кровоизлияние в мозг. По данным KP.RU, несколько лет назад тренер перенес серьезную операцию, и это могло спровоцировать новый инсульт уже после того, как он заболел COVID-19.

Заслуженный тренер скончался в больнице в Москве 3 июля. Ему было 57 лет. Об этом стало известно из Telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова. Дату и место прощания с Нурмагомедовым-старшим пока неизвестны. По неподтвержденным данным, похороны могут пройти в селе Кироваул.