Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Ефремова, заявившего о своей невиновности в ДТП со смертельным исходом.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, Эльман Пашаев в комментарии телеканалу «Москва 24» сообщил о невиновности своего подопечного.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить» — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев.

На внезапно изменившуюся позицию скандального артиста в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отреагировал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Артист Ефремов должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца. Так и запишите. Мне совершенно наплевать на слова адвоката, может быть, это часть его работы, но Ефремов — убийца, и он должен сидеть в тюрьме», — коротко ответил он.

В то же время адвокат звезд российского шоу-бизнеса, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин в комментарии ФАН отметил, что причины заявления Ефремова могут быть разными.

«С человеческой точки зрения я боюсь, что не совсем компетентен комментировать, потому что это все очень относительно и субъективно, — сказал адвокат. — Я предполагаю, что, вполне возможно, изменилась позиция, а может быть, стали известны какие-то результаты экспертизы или исследования транспортного средства, а может, особенности экспертизы самого Ефремова. Это его право, и, конечно же, это создает определенную интригу. Ну а дальше нужно запастись терпением и посмотреть, во что это выльется, хотя вероятность того, что Ефремова признают невиновным, наверное, очень небольшая».

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

От лобового столкновения Захаров получил сильнейшие травмы, после чего его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он позже скончался. Ефремова задержали; экспертиза показала, что во время ДТП он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. На актера завели уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее эксперт комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера. Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко также считает, что артист должен сесть в тюрьму.