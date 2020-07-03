Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери

Москва, 3 июля. Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери. Так он прокомментировал муссируемую в обществе тему об отношениях его дочери Эрики Куталиа с темнокожим парнем.

Напомним, что дочь телеведущего, у которой более 80 тысяч подписчиков в Instagram, нынешней зимой рассказала об отношениях с темнокожим парнем. Девушка учится в школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, где и познакомилась с бойфрендом по имени Муса.

Ургант отметил, что не имеет ничего против отношений дочери с темнокожим избранником.

«Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал», — признался телеведущий.

Напомним, что ранее дочь ведущего стала «мишенью» для «хейтеров». Они ополчились на девушку после того, как она поучаствовала в митингах в США. Агрессивные подписчики посоветовали ей навсегда переехать в Штаты, не забыв «уколоть» и ее молодого человека, намекая на его внешность.

Муса в долгу не остался и снялся на улице с плакатом, на котором была провокационная надпись, подписчики ее восприняли как оскорбление семьи телеведущего. Муса потом стал оправдываться, уверяя, что смысл у надписи был абсолютно иной, просто общественность не поняла, пишет «Дни.ру».