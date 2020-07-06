Дмитрий Порочкин: Ответственность за экономику при ЧС должно нести государство

После томительного, практически трехмесячного ожидания распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции и дальнейшем смягчении ограничений , введенных из-за эпидемии коронавируса, прозвучало крайне неожиданно. Получив долгожданную новость, наконец можно выдохнуть и с головой окунуться в собственные дела.

Наиболее пострадавшими в период пандемии были признаны следующие сферы деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Пострадавшие предприятия с конца марта находились на грани закрытия из-за вынужденного простоя и отсутствия прибыли — при том, что финансовые обязательства перед арендодателями и сотрудниками никто не отменял. Порядка 20% на этой грани не удержались, закрылись. Правда, пока большей частью это те субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые и до пандемии имели определенные внутренние проблемы.

Предложенной правительством РФ государственной поддержкой для субъектов МСП смогли воспользоваться только 10% организаций. Самыми популярными мерами поддержки оказались снижение ставки страховых взносов, понижение платы по договорам аренды недвижимого имущества и неприменение санкций за неисполнение договора по факту наступления форс-мажора.

Вопрос остается в том, сможет ли продержаться бизнес из пострадавших отраслей после снятия всех ограничений. По пессимистичным прогнозам аналитиков, предприятия продолжат закрываться даже после снятия всех ограничений.

Как показали опросы предпринимателей, большинство из них считают, что предприятия смогут вернуться к докризисным показателям выручки в лучшем случае в течение года. После закрытия некоторых субъектов МСП и практически повсеместного сокращения численности штата, перевода на неполную рабочую неделю и сокращения заработной платы сотрудников едва ли можно говорить о быстром возрастании спроса на услуги или товары среди населения. Люди, ставшие безработными или потерявшие часть дохода в период пандемии коронавируса, скорее всего, будут продолжать экономить.

В первые месяц-два после снятия ограничений будет небольшой скачок спроса в сторону увеличения, так как люди, вполне естественно, соскучились по привычным благам цивилизации. Но после небольшого всплеска потребления граждане начнут вновь экономить, и как долго может продлиться такое положение дел, предсказать сложно.

Неутешительные прогнозы по росту количеству безработных до 15–20% и долгосрочные планы правительства по увеличению числа занятых в сферах МСП до 2024 года дают понять, что оптимистических выводов по стабильному увеличению спроса делать не приходится.

Ситуация с коронавирусом не просто пошатнула экономику: она оголила проблемы в законодательстве. В ближайшее время нас, похоже, ждет принятие поправок в ряд законов, в том числе к Трудовому кодексу. Из позитивных моментов: ожидается, что будет отрегулирована удаленная работа, объем документооборота на бумажных носителях снизится, будет предусмотрен упрощенный перевод сотрудников на «удаленку» в случае аварий, эпидемий и прочих обстоятельств непредвиденного характера (здесь многие работодатели столкнулись с серьезными сложностями).

Но есть и тревожные для бизнеса новости. Например, в новой редакции Трудового кодекса должно появиться понятие «нерабочие оплачиваемые дни», которое законодательно закрепит обязанность работодателей оплачивать такие дни своим работникам в случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Такую постановку вопроса вряд ли можно назвать корректной. На мой взгляд, в режиме чрезвычайной ситуации за экономику должно нести ответственность государство, как это было в ряде стран: США, Китае, некоторых странах Европы. Предприниматели не должны, да и не могут физически тянуть на себе все в ситуациях, от них не зависящих. Самым разумным было бы приравнять «режим повышенной готовности» к чрезвычайным ситуациям, чтобы у государства не было возможности «выкручивать руки» бизнесу при повторении подобных проблем.

Автор — общественный омбудсмен по вопросам охраны труда при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.