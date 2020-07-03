Способные достроить «Северный поток — 2» суда взяли курс на Калининград

Москва, 3 июля. Суда «Газпром флота», которые будут принимать участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» взяли курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder.

Суда «Газпром флота» «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» вышли в пролив Ла-Манш, конечной точкой их маршрута указывается Калининград. Суда прибудут в порт Калининграда 7 июля. При этом суда «Газпром флота» сопровождаются корветом «Василий Быков», который входит в состав Черноморского флота ВМФ РФ.

Напомним, в начале 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за действия санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода. После введения ограничительных мер швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

При этом в июне в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Ограничительные меры будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.