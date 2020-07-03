Манукян о новом клипе Шнурова с «тетей Мотей»: Больше похоже на надгробный памятник

Группировка «Ленинград» выпустила очередное творение под названием «Фотосессия». В клипе снялась Виктория Кузьмина — вокалистка «Ленинграда» и вокальный тренер команды Сергея Шнурова в шоу «Голос», а также «тетя Мотя» — известная Instagram-дива, сторонница бодипозитива Наталья Давыдова. Новый клип «Ленинграда» затрагивает многие злободневные темы, попутно высмеивая некоторые модные современные тенденции. Однако поклонники «Ленинграда» встретили новинку прохладно.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян счел новое творение знаком, что время Шнура как властителя дум прошло.

Время Шнура прошло. Колонка Вадима Манукяна

После официального роспуска группировки «Ленинград» трудно было ожидать от этого коллектива каких-то новинок, но в итоге это случилось. Группа выпустила клип «Фотосессия», хотя, на мой взгляд, этого не стоило делать. Еще ни разу под клипом группы Шнурова в соцсетях не было столько дизлайков.

Совсем недавно, после новости о распаде группировки, «Ленинград», образно говоря, отправили в последний путь. И вот проходит полгода, и Шнуров, как ни в чем ни бывало, выпускает новый клип. На тему бодипозитива и различных триггеров, буквально раздирающих сегодня мир.

Однако фирменный голос Шнурова мы не слышим, а его традиционный мат несется из уст главной «ленинградской» певицы Кузьминой. Могло показаться, что группировка возродилась, но это, на мой взгляд, больше похоже на надгробный памятник. Еще никогда поклонники «Ленинграда» не были так раздосадованы. Комментарии под клипом как под копирку:

«Так ждали классную новинку, а в итоге вышло вот это».

Бодипозитив, харассмент, Black Tie и прочие клише

Возможно, мы бы не сразу узнали о премьере, если бы не Наталья Давыдова, которая снялась в клипе. Instagram-дива сразу раструбила о своем участии в проекте Шнурова, назвав это «сбывшейся большой мечтой». Только проблема в том, что поучаствовала Давыдова, и сейчас это уже очевидно, не в самом успешном проекте «Ленинграда». Так же, как и талантливая Виктория Кузьмина.

Тема поправок в Конституцию в клипе не срабатывает, так что пусть Евгений Плющенко и Яна Рудковская с Гном Гномычем завтракают с удовольствием. Про харассмент можно шутить долго, но, очевидно, эта тема в России не приживается: это у них на Западе актуально, а не у нас.

Что касается шутки о Black Tie, то пусть ее политкорректность оценивают новые работодатели Шнура с телеканала RTVI, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. В Госдуму, куда лидер группировки «Ленинград» вроде бы собирается в 2021 году, на мой взгляд, его с таким творчеством и бэкграундом не изберут. Кстати, боюсь, Шнурову в политике уготована судьба Святослава Вакарчука, которого с горем пополам избрали в Верховную раду Украины, но уже через год он оттуда просто сбежал. Думаю, и Вакарчук, и Шнур относятся к категории артистов, которые умеют только работать на публику, и им не стоит лезть в политику. Любые их попытки нарушить этот постулат приводят к печальным последствиям.

В целом последние метания Сергея Шнурова, судя по его Instagram, его подписчикам явно не по нраву. Если раньше там можно было видеть вечное одобрям-с, теперь все чаще встречаются реплики:

«Зачем нам этот гламурный Шнур, верните прежнего», или «Оказывается Шнур в клипе «Выборы» описал себя из будущего и скоро это воплотит в жизнь».

Завоевать расположение публики сложно, еще тяжелее — его удержать. Похоже, время Шнура прошло, причем это касается всех сфер его жизни и творчества.