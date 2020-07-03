ФАН провел тест-драйв налога на самозанятых и делится впечатлениями

Федеральная налоговая служба сообщила о распространении специального налогового режима на самозанятых с 1 июля на всю Россию. Теперь, если ты зарабатываешь до 2,4 млн в год (200 тыс. рублей в месяц), ставка налога по услугам физлицам составляет 4% и при работе с юрлицами — 6%. Те же налоги применяются при получении доходов от иностранцев.

Тест-драйв налогового режима. Начало

Корреспондент Федерального агентства новостей отправился пробовать новый налоговый режим, не поверив, что работать и платить налоги самому — это легко.

Самым сложным оказался выбор вида деятельности, по которому можно стать самозанятым. Перечень очень обширный: в него входят 19 отраслей и более 200 профессий сферы услуг и производства.

Для эксперимента длиной два дня, включая начало и окончание работы, я выбрал сотрудничество с крупнейшей федеральной компанией, обещавшей платить раз в неделю честные деньги за доставку. Легко начать и несложно завершить.

Сначала расскажу о времени, потраченном на налоговую. Мне пришлось установить приложение «Мой налог» на телефон и зарегистрироваться в нем через «Госуслуги». Это заняло семь минут. В приложении я изучил все ответы ФНС на возможные вопросы по налогообложению. Это заняло у меня еще 20 минут. Всё! Никаких уведомлений, сложных походов и очередей в налоговую. Теперь я плательщик налога на самозанятых — налога на профессиональный доход (НПД).

Два часа, включая дорогу, я потратил на онлайн-обучение, заключение договора, получение бесплатных сумки курьера и одежды у нового работодателя. Столько же заняло оформление медкнижки. Мои затраты составили чуть более четырех часов и 2400 рублей, включая стоимость проезда на транспорте и оформление медицинских документов. Согласитесь, это крайне низкий входной порог в самостоятельную работу.

Добавлю, что оплата налогов со своей дебетовой карты займет у самозанятого еще 10 минут ежемесячно. Всего понадобится произвести 12 оплат, потратив два часа на эккаунтинг за весь год.

Нельзя перейти на НПД, если у тебя есть работники.

Как проходили работа и исчисление налога

Работа началась сразу после того, как я нацепил фирменную рубашку, сумку, вышел из дома и запустил приложение доставки. Через 20 минут мне пришло оповещение о первом заказе.

Отдельно расскажу о процессе работы. Все время приходилось думать об оптимизации своих действий. Было необходимо вовремя успеть в ресторан за товаром, а потом доставить его заказчику. Опоздание грозило небольшим штрафом. Вся деятельность сопровождалась позитивом от клиентов, которые с улыбкой заранее открывали двери для долгожданного вкусного заказа.

За 10 часов удалось сделать 14 доставок. Предварительный доход в «Моем налоге» составил 2200 рублей. Еще порядка 600 рублей на следующий день доначислил сверху партнер курьера. В августе мне придется со своей карты заплатить налог за этот день всего 112 рублей. По стоимости налога ты отдаешь государству всего одну шоколадку. Это очень мало, и об этом дальше.

Вложения в наш дневной эксперимент по нахождению в роли самозанятого окупились за единственный день работы.

Окончание работы в режиме самозанятого

На это ушло около часа. Сначала я нажал кнопку в приложении, уведомив налоговую о выходе из режима НПД, потом сдал форму и сумку работодателю. А теперь расскажу о плюсах, найденных мной за несколько часов работы.

Плюсы НПД для самозанятого

1. 2-3 часа ежедневно самозанятый не тратит на поездки в офис или на производство. В жизни образуется на 12% больше времени, которое можно потратить на образование и заработок.

2. Ты сам вправе регулировать объем рабочего времени. Можешь работать 2 часа в день, а можешь 16, балансируя между своими делами. От этого зависит, что будет у тебя на столе завтра.

3. НПД в 2-3 раза меньше НДФЛ, удерживаемого с заработной платы. Ты сможешь позволить себе немного больше при прежних трудозатратах.

4. Самозанятый не платит в ПФР и ФСС или платит исключительно в добровольном порядке. Это экономит ему от 36 тыс. рублей в год.

5. Для работы не нужна безумно дорогая кассовая техника. Чек можно самостоятельно выбить в приложении «Мой налог» и отправить его заказчику. Если работаешь на партнера налоговой, как это сделал я, чек приходит тебе в приложение от него. Ты просто смотришь на изменение своего баланса. Оформление чека в «Моем налоге» бесплатно и экономит самозанятому в год 20 часов личного времени и не менее 22 тысяч рублей.

6. Никакой дополнительной налоговой отчетности и деклараций, кроме того, что автоматически формируется в мобильном приложении.

7. При отсутствии взносов в ФСС за тобой все равно сохраняется право на медпомощь по федеральной и региональной программам медстрахования. В случае необходимости государство, как и раньше, пришлет к тебе неотложку и положит в больницу бесплатно.

Минусы

За два дня я увидел всего один минус, никак не связанный с налогом. Я элементарно устал от непривычной физической нагрузки. Объективно честный заработок, достаточный для обеспечения всех твоих бытовых нужд, потребует действительно много времени и усилий. Но назовите мне хотя бы пару мест, где хорошо оплачиваемая работа не связана с большими нагрузками, высокой квалификацией, или ответственностью, или рисками.

Выводы

Отсутствие бремени НДФЛ, ПФР и ФСС позволяет самозанятому потратить на себя дополнительно от 40 до 150 тысяч рублей в год при тех же трудозатратах, что и раньше.

Налоговый режим НПД, распространенный по всей России с 1 июля, придуман для небогатых людей со спектром образования от элементарных навыков чтения и письма до степени PhD. Вы можете быть курьером, строителем, бэкенд-разработчиком или аналитиком. Можете совмещать профессии и подрабатывать так, как раньше это было невозможно. Почему?

Государство открыло окно возможностей для работодателей. Отношения с партнером-физлицом на базе НПД освобождают от налоговых обязанностей и лишней бухгалтерии, а значит, от лишних расходов и проверок.

Применение НПД во взаимоотношениях компании и плательщика НПД возможно при отсутствии признаков трудовых отношений, таких как:

— установленное работодателем рабочее время;

— территориально определенное рабочее место;

— заработок (зарплата) без обозначения стоимости за единицу услуги.

Микробизнес в России становится самым выгодным в мире по соотношению налогов и времени на учет и отчетность, потраченных на единицу заработанного. Это утверждение основано на данных сравнительного исследования Всемирного банка в 2020 году. В нем учитываются налоги и потраченное на учет и отчетность время. В среднем налоги на бизнес составляют 40% (по НПД — 4%), а среднегодовое время на бухгалтерию — 234 часа (по НПД — 2 часа).

Дополнительные плюсы и минусы покажет практика, а пока можно смело утверждать, что государство продолжает внедрение новых экономических правил, степень дружелюбия и открытости которых не всегда сразу укладывается в голове.