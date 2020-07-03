Турецкий политолог рассказал о хитром способе Эрдогана поменять статус собора Святой Софии

Известный турецкий политолог Керим Хас заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии с музея на мечеть, но сделает это хитрым образом, чтобы удовлетворить все заинтересованные стороны.

Эксперт Международного центра стратегических исследований Турции в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своем видении ситуации, сложившейся вокруг легендарного собора с полуторатысячелетней историей.

— Керим, насколько велика вероятность того, что в ближайшем будущем Эрдоган сделает из музея мечеть?

— Для начала надо сказать вот о чем. Ему нужны какие-то верные ходы для внутреннего, так сказать, пользования, чтобы повысить свой рейтинг. Вот это самое главное. Собор Святой Софии воспринимается в умах консервативно настроенных в плане религии людей (а это основной электорат Эрдогана) как национальный символ.

— Как известно, статус музея был придан собору в 1934 году первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком...

— Да, и среди вот этих консервативных людей есть убеждение, что он превратил тогда мечеть в музей только из-за того, что дал обещание во время заключения в 1923 году Лозаннского мирного договора другим странам — это больше не останется как мечеть.

Такое вот имеется психологическое восприятие по «Софии». Поэтому Эрдоган старается отвечать на эту потребность исторических убеждений людей. Вообще, аналогичное мнение имеют многие. Не только глубоко религиозные люди, но и представители разных партий и общественных организаций. Они же не могут быть против того, чтобы поменять статус музея на мечеть. И Эрдоган прекрасно это понимает.

— Надо полагать, что и его оппозиция тоже может считать такое изменение правильным?

— Когда началась вся эта дискуссия, даже члены Народно-республиканской партии, придерживающиеся кемалистских вглядов (ее представитель Мухаррем Индже был главным соперником Эрдогана на президентских выборах 2018 года. — Прим. ФАН), сказали, что «давайте, если хотите, превратите музей в мечеть». Они поддержали, потому что понимают — никак не могут быть против.

Эрдоган же отлично знает, что изменение статуса, как я уже говорил, повысит его рейтинг. Но есть одно «но»! Я думаю, из-за внешнего давления президент не сделает это полностью. Возможно, он отделит там какое-то место для молитвы. Но статус все равно останется как музей! А внутренней, скажем так, аудитории все представит так, как будто собор — уже мечеть, и там можно молиться, делать намаз, читать Коран...

На мой взгляд, Эрдоган сейчас ищет какую-то такую формулировку, чтобы заявить народу, что собор стал мечетью. Но юридически он не станет, понимаете?

— Знаете, у нас в России говорят так: «И нашим, и вашим».

— Верно.

— Получается, что подобным решением Эрдоган удовлетворит сразу всех, и международную общественность, и соотечественников. А вы лично как к этому относитесь?

— Я против. Собор Святой Софии — исторический памятник мирового масштаба, и пусть он таким и остается, как сейчас. Но Эрдоган преследует свои цели.

— То есть, он очень тонко чувствует настроения, как внешние, так и внутренние?

— Именно. Особенно в свете того, что в ближайшее время, а об этом уже ходит немало слухов, он опять собирается идти на досрочные выборы. Так что Эрдоган сделает изменение статуса собора хитрым образом, я так думаю. Ему вообще не нужно сейчас внешнее давление. Но нужны деньги! Президент постарается подписать какие-то соглашения, чтобы привлекать иностранную валюту и поддержать тем самым экономику. Как вы знаете, в Турции сейчас очень сильно страдает [из-за пандемии новой коронавирусной инфекции], например, туристический сектор...

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган предложил поменять статус собора Святой Софии с музея на мечеть. Позже Верховный суд Турции постановил, что статус собора в Стамбуле может быть изменен только указом главы государства. Причем Греция выступила резко против данного изменения.