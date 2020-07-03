Ефремов отказался признавать вину за смертельное ДТП

Москва, 3 июля. Спровоцировавший смертельное ДТП Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в аварии. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП. Он также добавил, что «готов платить» пострадавшей в этом инциденте стороне, однако не намерен «возмещать» ущерб, так как не считает себя виновным.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сказал адвокат.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности и коллеги актера осудили действия Ефремова, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.