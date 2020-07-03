Отец Хабиба Нурмагомедова умер в больнице

Грозный, 3 июля. Отец ММА-бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался в больнице, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Заслуженному тренеру было 57 лет.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу 5 апреля. Врачи диагностировали у него пневмонию. В середине мая появилась информация о том, что он впал в кому, однако друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы. 18 мая у него подтвердился коронавирус, после чего врачи подключили мужчину к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась тем, что COVID-19 дал осложнение на сердце, пишет НСН.

Рабаданов в комментарии телеканалу 360 подтвердил смерть заслуженного тренера.

«Только что», — сказал он.

Нурмагомедов-старший был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером РФ, старшим тренером сборной команды Дагестана по боевому самбо и тренера действующего чемпиона UFC в легком весе, своего сына Хабиба.