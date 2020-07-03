Spiegel узнал, что Москва собирается потребовать от Киева на переговорах в Берлине

Берлин, 3 июля. Москва намерена требовать от Киева скорейшего закрепления правового статуса Донбасса в конституции Украины. Помимо этого, российская сторона потребует представления списка удерживаемых лиц, пишет Der Spiegel.

Немецкое издание при этом ссылается на рабочий документ делегации РФ. Согласно информации Der Spiegel, эти требования Москва предъявит Киеву на переговорах в Берлине. Первое из них заключается в том, что украинская сторона в контактной группе до 6 июля должна представить проект по изменению конституции страны с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Издание утверждает, что Москва настаивает, чтобы Киев активизировал усилия по реализации «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Второе требование касается предоставления списка удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц для их последующего обмена. Его, как и проект изменения конституции, Украина должна «без дополнительных условий» представить к 6 июля.

Как уточняет Der Spiegel, представители Донецкой и Луганской народных республик должны сделать то же самое.

Как сообщалось ранее телеканал RT, сегодня замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где пройдет встреча политических советников глав государств «нормандской четверки». На встрече будут обсуждаться реализация Минских соглашений. По данным источника РИА Новости, украинская делегация не привезла на переговоры проект конституции с изменениями по правовому статусу Донбасса.