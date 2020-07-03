Бастрыкин рассказал о важности расследования преступлений времен Великой Отечественной

Москва, 3 июля. Новые уголовные дела по ранее не раскрытым преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, расследуются по принципу Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания. Об этом рассказал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, с 1941 по 1945 год на территории РСФСР преднамеренно убили более двух миллионов человек из числа гражданского населения. Как пишет РИА Новости, Бастрыкин напомнил, что многие преступления остались нераскрытыми, а виновные не понесли наказания.

«Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица», — подчеркнул он.

Бастрыкин добавил, что узнать правду помогают поисковые отряды и рассекречивание архивов. Благодаря этой работе мир узнал о трагических событиях в Новгородской, Ростовской областях, Краснодарском крае, связанных с массовым убийством мирного населения. В Следственном комитете добавили, что в 2019 году ведомство возбудило уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.

«Сейчас наша задача — исследовать все обстоятельства содеянного и сделать выводы», — подчеркнул Бастрыкин.

В этой работе следователи будут руководствоваться принципом неотвратимости наказания за преступления против человечности, утвержденным в Уставе международного военного трибунала в Нюрнберге. Бастрыкин уточнил, что особо актуальным вопрос становится из-за того, что на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Великобритании в победу над фашизмом.