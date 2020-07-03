Футбольный клуб «Оренбург» пожаловался на ухудшение ситуации с коронавирусом

Оренбург, 3 июля. В российском футбольном клубе «Оренбург» ухудшается ситуация с коронавирусом, а число заболевших игроков увеличивается. Об этом рассказал член попечительского совета команды Василий Столыпин.

Из-за выявленного у нескольких игроков коронавируса ранее «Оренбургу» засчитали техническое поражение в несостоявшемся матче с «Краснодаром». Кроме того, отменилась встреча с «Уралом» — здесь «Оренбургу» тоже присудят техническое поражение. Из-за ситуации с коронавирусом клуб уже попросил перенести предстоящую игру с «Рубином» на 19 июля.

«Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ (компьютерной томографии. — Прим. ФАН) обнаружено двухстороннее воспаление легких. Так что дело серьезное», — пожаловался Столыпин в беседе с корреспондентом Sport24.

Член попечительского совета клуба отметил, что сейчас футболисты сидят по гостиничным номерам и не контактируют друг с другом. Здоровье спортсменов находится под жестким контролем, их постоянно возят на КТ. Команда должна пробыть на карантине до 8 июля, однако его могут продлить на две недели, поскольку на днях еще одного игрока госпитализировали с воспалением легких.